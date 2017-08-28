На Донетчине 5 часов тушили пожар на свалке. Новости

27 августа в Мариуполе (Донецкая обл.) произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«27 августа в 16:02 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов по пр. Единства в г. Мариуполе Донецкой области», – сказано в сообщении.

По прибытию на место пожара огнеборцы выяснили, что горит сухая трава на площади 1,6 га и мусор на свалке на площади 0,04 га, глубина горения составляет до 1 метра.

Спасатели локализовали пожар в 17:30 и ликвидировали в 21:28.

«В результате пожара уничтожено 1,6 га сухой травы и 0,04 га мусора. Причина возгорания устанавливается специалистами», – сообщили в ГСЧС.

От Главного управления к тушению пожара привлекались 22 человека личного состава и 5 единиц техники. Также от коммунальных предприятий привлекались 3 человека и 3 единицы техники.