В Гранитном нашли солидное количество боеприпасов (Фото). Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в пос. Гранитное (Волновахский р-н, Донецкая обл.) тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-группа Управления СБУ в Донецкой области.

Отмечается, что схрон был оборудован в разрушенной части действующей поселковой больницы.

«Оперативники Управления СБУ в Донецкой области выявили среди строительного мусора замаскированный ящик с 20 кг тротила, почти 7 тыс. патронов калибра 7.62, 40 гранат ВОГ и одну противотанковую гранату», – сообщили в СБУ.

По информации спецслужбы тайник предназначался для диверсионной группы одного из незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР».

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.