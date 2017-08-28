Отношения США и РФ будут заморожены, пока не решится конфликт на Донбассе, – Волкер. Новости

Американско-российские отношения будут «хромать», если не будет найдено решение по Украине. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью Financial Times, передает «Украинская правда».

«Отношения между Россией и США важны, но украинская проблема вредит им», – сказал Волкер.

Волкер также подчеркнул, что Россия должна соблюдать Минские соглашения.

Кроме того, он отметил, что Россия, похоже, пытается «заморозить» конфликт на Донбассе. По его словам, РФ расплачивается за это политически, также против нее введены санкции. «И откровенно говоря, с течением времени ситуация будет становиться хуже, а не лучше», – заявил Волкер.

«Ситуация, когда дипломатические отношения, экономические отношения с Россией будут заморожены, это, конечно, не то, чего хотела бы Россия. Я думаю, она должна сделать свой выбор», – добавил спецпредставитель.

Волкер добавил, что конфликт на Донбассе «становится хуже и продолжит ухудшаться, если мы ничего не сделаем».

Напомним, Волкер также заявил, что США всерьез обдумывают вопрос предоставления Украине летального оружия.