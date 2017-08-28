На Донетчине за выходные утонули два человека. Новости

С 24 по 27 августа на водоемах Донецкой области произошло три несчастных случая. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
Так, 24 августа на одном из пляжей Азовского побережья в селе Мелекино (Мангушский р-н) отдыхающие вытащили из воды мужчину в бессознательном состоянии и провели первоочередные реанимационные мероприятия. Затем мужчину, 1979 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу № 9 Мариуполя.
Также, 25 августа в Константиновке, в пруду «Шанхай» водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области обнаружили тело утонувшего мужчины. «Анкетные данные погибшего устанавливаются», – говорится в сообщении.
Еще один несчастный случай произошел 26 августа в селе Озерное (Лиманский р-н). Мужчина, 1978 года рождения, утонул в частном искусственном водоеме. Спасатели спасательной станции №9 нашли и вытащили тело погибшего из воды на берег.
Спасатели призывают граждан помнить о правилах безопасности и напоминают, что беспечное поведение на воде может стоить жизни.
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