В Северодонецке у здания управления соцзащиты умерла пенсионерка-переселенец. Новости

Сегодня, 28 августа, в Северодонецке у здания Управления труда и социальной защиты населения умерла пенсионерка-ВПЛ, сообщает БФ «Право на захист».

Сообщается, что женщину сопровождала дочь, они пришли в отделение управления соцзащиты заранее и ждали открытия.

«Около 7 утра женщине стало плохо. Медики скорой помощи приехали через 20 минут, но пенсионерка скончалась до приезда скорой», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 8:00 очередь у здания управления соцзащиты составляла не более 30 человек.