Пушков прокомментировал слова Волкера об изоляции России из-за Донбасса. Новости

США не смогут добиться изоляции России. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в ответ на слова спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера.

«Россия не будет "выброшена из системы дипломатических и экономических отношений". Волкер напрасно нас пугает. Опыт Обамы показал: США это не по силам», – написал Пушков.

Он считает, что Волкер «играет на стороне Киева» в украинском вопросе.

«Спецпредставитель США по Украине играет на стороне Киева, что неудивительно. Странно, что он до сих пор не понял: изоляции России нет и не будет», – отметил Пушков.

Напомним, в интервью Financial Times Курт Волкер заявил, что дипломатические и экономические отношения с Россией могут быть заморожены, если РФ попытается «заморозить» конфликт на Донбассе.