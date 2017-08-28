На Донетчине промышленность сократилась на 12,9%. Новости

В Донецкой области объем промышленной продукции в январе-июле 2017 года по сравнению с январем-июлем предыдущего года уменьшился на 12,9%.* Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Как отмечается в сообщении, на динамику производства продолжали влиять последствия блокады грузовых перевозок на линии разграничения. Хотя, в июле по сравнению с предыдущим месяцем, то есть июнем 2017 года, общий объем произведенной продукции вырос на 0,5%. Если же сравнивать с июлем 2016 года, то он уменьшился на 19,3%.

При этом отмечается, что динамика производства продукции базовых отраслей промышленности региона была противоречивой.

Так, в июле 2017 года по сравнению с июнем 2017 года на 7% увеличилось производства кокса и продуктов нефтепереработки. В производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха прирост составил 41,2%.

Однако, за тот же период времени на 5,8% сократился объем продукции в добывающей промышленности и разработке карьеров, а также в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 9,4%.

В июле 2017 года по сравнению с июлем 2016 года спад составил:

в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 12,8%;

производстве химических веществ и химической продукции – 19,0%;

добывающей промышленности и разработке карьеров – 20,9%;

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – 25,9%;

производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 39,6%.

По данным ведомства, за первые 7 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократился выпуск продукции:

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 7,8%;

производстве химических веществ и химической продукции – на 8,7%;

добывающей промышленности и разработке карьеров – на 14,5%

производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 24,7%;

производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 34,1%;

в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 0,8%.

В то же время в январе-июле 2017 года по сравнению с январем-июлем предыдущего года вырос объем продукции:

в машиностроении – на 17,1%;

производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 3,0%;

текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 2,3%.

В январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добыча рядового угля уменьшилась на 23,7%. А каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения – на 25,1%.

Также отмечается, что с начала 2017 года производство снизилось на всех переделах металлургического цикла. Выплавка чугуна в январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года уменьшилась на 15,2% и составила 4,7 млн т. Выплавка стали, составив 4,6 млн т, сократилась на 12,3%. Выпуск готового проката снизился по сравнению с январем-июлем 2016 года на 6,0% и составил 2,6 млн т.

Помимо этого, в январе-июле 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 37,6% уменьшилось производство электроэнергии.

*Статистические данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции

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