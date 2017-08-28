В Донецкой области количество безработных уменьшилось. Новости

В Донецкой области количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, на конец июля 2017 года составило 13,2 тыс. человек, что на 1,4% меньше, чем на конец июня 2017 года, и на 28,6% меньше, чем на конец июля 2016 года. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным статистики, среди безработных больше всего женщин – 62,5%, а также молодежи в возрасте до 35 лет – 33,2%.

Уровень зарегистрированной безработицы в области на конец июля составил 0,5% населения трудоспособного возраста.

Отмечается, что потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей), в июле этого года по сравнению с июнем увеличилась на 4,5% и на конец июля составила 1,3 тыс. человек, что на 39,6% больше, чем на конец июля 2016 года.

Количество безработных, претендующих на одно вакантное место на конец июля 2017 года составило 10 человек. Для сравнения, в июле 2016 года на одно свободное рабочее место претендовали 19 человек.

За период с января по июль нынешнего года было трудоустроено 11,6 тыс. человек, или 32,6% граждан, имеющих статус зарегистрированного безработного в этом периоде (в январе-июле 2016 года – 10,1 тыс. человек, или 22,6%). В том числе, в июле этого года трудоустроено 1,6 тыс. человек, или 9,8%, против 10,3% в июне 2017 года и 7,3% – в июле 2016 года.

Средний размер пособия по безработице в июле этого года составил 2 195 грн.

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