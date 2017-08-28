«Власти ДНР» пользовались услугами нотариуса из Краматорска. Новости

Нотариус из Краматорска (Донецкая обл.) помогала «властям ДНР».

В 2015 году частный нотариус переехала в Краматорск из Донецка и официально здесь перерегистрировалась.

Как свидетельствуют материалы СБУ, нотариус организовала схему по перерегистрации имущества, которое отчуждалось или приобреталось участниками незаконных вооруженных формирований. У нотариуса было 4 сообщника в Донецке. Она регулярно ездила за документами о нотариальных действиях на неподконтрольных территориях и перевозила их в краматорский офис.

Следователи также выяснили, что нотариус заручилась поддержкой правоохранителей, пограничников, таможенников. На данный момент конфискованы свидетельствующие о махинациях документы и техника.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Источник: КраматорскPost