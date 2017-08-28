«ДНР» просит население присылать бронетехнику и артиллерию. Новости

В Донецке ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков пройдет выставка-конкурс стендовых моделей военной техники.
Как отмечает местная газета, выставка военной техникой в мини-масштабе запланирована на 8-10 сентября, сейчас «министерство молодежи и спорта ДНР» ведет процесс приема моделей от жителей.
Отмечается, что для участия принимаются модели в номинациях:
- наземная бронетехника и артиллерия,
- авиация и воздухоплавание в масштабах,
- флот в различных масштабах,
- виньетки и диорамы,
- юниорская номинация и др.
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