«ДНР» просит население присылать бронетехнику и артиллерию. Новости

В Донецке ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков пройдет выставка-конкурс стендовых моделей военной техники.

Как отмечает местная газета, выставка военной техникой в мини-масштабе запланирована на 8-10 сентября, сейчас «министерство молодежи и спорта ДНР» ведет процесс приема моделей от жителей.

Отмечается, что для участия принимаются модели в номинациях: