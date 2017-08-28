«ДНР» просит население присылать бронетехнику и артиллерию. Новости

«ДНР» просит население присылать бронетехнику и артиллерию

28.08.17 13:18dnews.dn.uaНовости

В Донецке ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков пройдет выставка-конкурс стендовых моделей военной техники.

Как отмечает местная газета, выставка военной техникой в мини-масштабе запланирована на 8-10 сентября, сейчас «министерство молодежи и спорта ДНР» ведет процесс приема моделей от жителей.

Отмечается, что для участия принимаются модели в номинациях:

  • наземная бронетехника и артиллерия,
  • авиация и воздухоплавание в масштабах,
  • флот в различных масштабах,
  • виньетки и диорамы,
  • юниорская номинация и др. 

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