Из-за военных действий на Луганщине сгорел заповедник, – экологи. Новости

На Луганщине сгорел заповедник. Об этом сообщает правозащитная организация «Экология. Право. Человек».

Крупный пожар охватил леса близ Станицы Луганской. Огнем поражена территория Кондрашевского лесничества и Луганского природного заповедника.

Пожар возник в связи с обстрелами, совершенными незаконными вооруженными формированиями в сторону подразделений Вооруженных Сил Украины. Использование «ЛНР» и «ДНР» зажигательных боеприпасов в лесах зоны АТО зафиксировано уже не впервые. Еще в 2014 году в подобных условиях было уничтожено около 1000 га Ямпольского лесничества в Донецкой области.

Отделение Луганского природного заповедника «Придонцовская пойма» является центральным. Именно здесь расположена администрация заповедника и его юридический адрес.

«При этом, по данным Украинского Хельсинского Союза по правам человека, с 2016 года военнослужащие ВСУ полностью контролируют территорию заповедника, не допуская его работников проводить научные исследования, осуществлять охрану. Также сообщается, что в ряде других природно-заповедных объектов в Луганской области размещены военные подразделения, построены фортификации», – утверждают правозащитники.

Экологи обратились к президенту Украины с требованием принять меры с целью недопущения уничтожения особо ценных природоохранных территорий.