Защитник «Шахтера» установил уникальный рекорд (Фото). Новости

Защитник ФК «Шахтер» Богдан Бутко установил уникальный рекорд. Специально к профессиональному празднику всех горняков Украины – Дню шахтера – игрок одноименного клуба спустился в шахту ДТЭК им. Героев космоса и в течение трех минут набивал мяч на горизонте 470 метров под землей. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Сотрудничество компании ДТЭК и ФК "Шахтер" всегда выражается в запоминающихся проектах. В этот раз поздравлением для украинских шахтеров, от которых сегодня зависит энергобезопасность всей страны, стал неординарный рекорд – жонглирование мячом на горизонте 470 м. под землей», – сказано в сообщении.

Поддержать Богдана Бутко собрались работники подземных участков II смены. Фиксировали рекорд журналисты ТРК Украина.

«Название нашей команды – не пустой звук. Почти все наши ребята уже спускались в шахту. Мы знаем, кто такие шахтеры и чье имя гордо носит наша команда. В днепропетровском регионе много наших болельщиков и я рад установить рекорд именно здесь. Лично поздравить шахтеров с профессиональным праздником», – отметил Богдан Бутко.

«Чувствуешь себя каким-то … особенным что ли, когда знаешь, что есть футбольный клуб имени шахтеров. И они к нам приезжают. Потом болеешь за команду и знаешь за кого. Вот этому лично жал руку, а этот с тобой вместе в шахте был. Приятно, конечно», – поделился эмоциями начальник участка подготовительных работ №3 ДТЭК ШУ им. Героев космоса Алексей Кравец.

Кроме того, сотрудничество с ФК Шахтер для компании ДТЭК – это возможность развивать детский футбол в регионах Украины и привлекать детей к здоровому и спортивному образу жизни. По приглашению компании, футбольные площадки «Давай, играй!» уже открыты в Курахово, Доброполье и Бурштыне. Ребята активно готовятся к соревнованиям, а родители довольны тем, что все занятия для детей проводятся абсолютно бесплатно.