У противоборствующих сторон на Донбассе отсутствует воля остановить конфликт, – Хуг. Новости

Если стороны вооруженного конфликта на Донбассе примут решение о разведении сил и средств, боестолкновения вдоль 500 км линии соприкосновения прекратятся за час. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью «Деловой столице».

Хуг отметил, что он не может найти ответ на вопрос о том, «почему стороны не разводят силы и средства на указанное (в Минских соглашениях – ред.) расстояние».

«Если стороны принимают решение (о разведении сил и средств, – ред.), боестолкновения останавливаются в течение часа вдоль почти 500 км линии соприкосновения. С одной стороны, это положительно, поскольку демонстрирует, что это возможно. Но с другой стороны, это довольно опасная ситуация, ибо ее можно сравнить с тумблером контроля. То есть, его можно включить-выключить, повысить-снизить», – отметил Хуг.

Первый замглавы СММ ОБСЕ также заявил, что у противоборствующих сторон «отсутствует воля остановить конфликт».

«Проблема заключается не в Минских соглашениях и не в том присутствуют наблюдатели в этих районах или нет. А в том, что отсутствует воля остановить конфликт. И крайне важно это признать. Поскольку, при желании сторон, конфликт может завершиться быстро – в течение короткого периода времени, если стороны хотят этого достичь. И чем раньше это случится, тем лучше. Ибо, физический и моральный ущерб гражданскому населению растет. Чем дольше это длится, тем сложнее будет восстановить такой урон», – отметил он.