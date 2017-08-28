В Краматорске горел лес (Фото). Новости

27 августа телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре между поселком Беленькое и Васильевской Пустошью (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Пожарные обнаружили, что горит сухая трава, и огонь перекинулся в урочище Беленькое Краматорского лесничества Славянского лесхоза. В связи со сложным ландшафтом местности было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств от Главного управления и лесничества для тушения.

Пожар был локализован в 18:21, а ликвидирован в 19:27. Огнем уничтожено 1,5 га леса и 3 га сухой травы.

От Главного управления привлекался 21 человек личного состава и 4 единицы техники, от лесхоза – 8 человек и 1 машина. Причина возгорания сейчас устанавливается специалистами.

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