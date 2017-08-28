В Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало вести ответный огонь, – Хуг. Новости

В Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало сторонам конфликта на Донбассе вести ответный огонь. Об этом заявил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в интервью «Деловой столице».

«Наверное, неоднократно в новостях Вы слышали заявления сторон: "Мы не начинаем огонь, а открываем в ответ". Но ответный огонь – тоже огонь! В Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало вести ответный огонь. Любой огонь в ответ является нарушением режима прекращения огня. И исключений здесь нет», – подчеркнул Хуг.

Замглавы Миссии ОБСЕ добавил, что поскольку есть множество причин ведения огня, то сложно определить: кто начал стрельбу, а кто ответил.

«Но в этой ситуации надо понять главное – любое ведение огня должно быть остановлено», – отметил он.

Хуг также сообщил, что с начала 2017 года СММ ОБСЕ в целом наблюдала почти 3 тыс. вооружений в тех местах, где его не должно быть.

«Если бы это вооружение было отведено за обусловленные линии, большинства из более 300 жертв среди гражданского населения, которые мы подтвердили с начала года, не были бы ранены или не погибли бы», – сказал Хуг.

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