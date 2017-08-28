Шахтерам на неподконтрольном Донбассе живется тяжело, – Волынец. Новости

Шахтерам на неподконтрольной правительству территории Донбасса живется тяжело. Прошедший День шахтера для многих в таких условиях не был праздником. Об этом рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«На той территории находится много моих друзей, членов профсоюза, родственников, знакомых. Живут они там несладко. Это не жизнь, когда в 20:00 ты уже не выходишь на улицу, иначе до утра проведешь в камере. Когда подземный стаж уже не идет тебе как льготный. Ты что-то заработал, тебе заплатили в рублях, еще и не вовремя. И намного меньше, чем даже на украинских шахтах, где тоже невысокая зарплата. И перспективы нет», – отметил Михаил Волынец.

Он рассказал, что в День шахтера ему звонили многие шахтеры «с той стороны».

«Сейчас для них это не праздник. Работы нет. Я разговаривал с шахтерами из Красного Луча. Шахты ставят, как называют, на "сухую консервацию" – не говорят прямо, что закрывают и грабят ее», – подчеркнул глава Независимого профсоюза горняков Украины.

«Работы нет, зарплат нет, сбыта угля нет. Идет полное разрушение угольной промышленности. Придет время, туда придется возвращаться. Я не очень уверен, что наша власть захочет восстанавливать эти шахты», – рассказал Волынец о ситуации в угольной отрасли на неподконтрольной территории.

При этом профсоюзный лидер отметил и проблемы с празднованием Дня шахтера на подконтрольной власти территории.

«Министр как-то отстранился от праздника и от самих шахтеров, как и правительство. Никаких конкретных поздравлений не было, второй год подряд ни одного шахтера не наградили государственными наградами. А моральный фактор таких награждений очень важен для человека», – подчеркнул Михаил Волынец.

По материалам: Громадське радіо