«ДНР» о повышении пенсий: Ничего конкретного сказать не можем. Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко анонсировал поднятие размера пенсий в «республике» до ноября текущего года. Теперь жители интересуются более точным сроком и реальностью данного заявления.
Как сообщает местная газета, «председатель пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова провела выездной прием в Макеевке.
Согласно сообщению, макеевчан интересовали вопросы назначения дополнительных социальных выплат для пенсионеров старше 80 лет, а также получения различных справок. Спрашивали жители города и о будущих повышениях пенсионных выплат.
«Ничего конкретного сказать не могут. Все будет ясно после принятия соответствующих законодательных документов», – ответила Сагайдакова.
Она также отметила, что сейчас «пенсионный фонд» проводит «перерасчеты пенсий за 2 года работы после назначения (перерасчета) пенсии». «Если пенсионер после назначения пенсии продолжал работать, перерасчет пенсии проводится с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего пересчета пенсии независимо от перерывов в работе. Пересчет пенсии проводится исходя из заработной платы», – сказала Сагайдакова.
Напомним, 5 августа Александр Захарченко, отвечая на вопрос – когда студентам ожидать повышения пенсий – ответил: «До ноября мы планируем поднять пенсии, сейчас они важнее».
Как сообщалось ранее, размер средней пенсии в «ДНР» в июне составил 4 194 руб. или 1 864 грн.
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