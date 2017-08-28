Жители Серебрянки требуют компенсацию за разрушенное обстрелами жилье. Новости

Жители Серебрянки (Бахмутский р-н Донецкой обл.) судятся с правительством Украины и требуют компенсировать ущерб за разрушенное в ходе военного конфликта жилье. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

Село Серебрянка находится в 35 км от линии разграничения. До начала военного конфликта там проживало 1111 жителей. Сегодня там остались в основном пенсионеры.

Местный житель Александр Гриценко купил дом в 1982 году и вложил достаточно средств, чтобы обустроить домовладение. Когда началась антитеррористическая операция, Серебрянка оказалась в зоне боевых действий. В дом Александра попало несколько снарядов, после чего от него осталась одни руины.

«На том месте, где еще вчера стоял двухэтажный дом, летняя кухня, гараж, сараи для скота, на следующий день осталась огромная куча кирпича и лома. Не сохранилось ничего. К счастью, в момент обстрела в доме никого не было, и никто из людей не пострадал», – рассказывает Александр Гриценко.

Местные власти зафиксировали разрушения, но никакой помощи семья Александра не получила. По словам чиновников, установить виновных в обстреле не представляется возможным.

Похожая история произошла и с пенсионеркой Валентиной Филипенко, которая также живет в Серебрянке. В квартире женщины разорвался снаряд.

В 2016 году Александр Гриценко и Валентина Филипенко при помощи юристов составили и подали в суд иски о взыскании с государства Украина материального ущерба, причиненного в результате проведения АТО в Серебрянке. Сумма иска Александра Гриценко к Кабинету министров Украины, Государственной казначейской службе Украины, Антитеррористическому центру при СБУ, Министерству внутренних дел Украины, Министерству обороны Украины и Национальной гвардии Украины составляет 605 тыс. 256 грн. Валентина Филипенко требует от тех же ответчиков 50 тыс. грн.

Юрист Чугуевской правозащитной группы, которая входит в Украинский Хельсинский союз по правам человека, Роман Лихачев говорит, что сейчас он вместе со своими коллегами ведет около 20 подобных дел в суде.

«Потенциально таких дел может быть десятки тысяч. Ведь жилья разрушено много, есть села, где разрушено совершенно все», – прогнозирует он.

По словам юриста, ответчики зачастую искусственно затягивают судебный процесс.

«Никто не хочет выносить решение в пользу пострадавших, ведь это может повлечь опасный прецедент, после которого адвокаты смогут получить дополнительный аргумент в пользу клиентов», – говорит юрист.

Очевидно, наши законодатели, и прежде всего, Кабинет министров Украины, должны внести определенные изменения в законы. Если всю сумму компенсации выплатить сразу невозможно, то ввести, например, какие-то кредиты или компенсацию расходов на коммунальные услуги или продукты первой необходимости, считают юристы.

Фото: Романа Лихачова