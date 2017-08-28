Танки, артиллерия, минометы. «Школьное перемирие» на Донбассе нарушили 600 раз. Новости

Cо времени объявления «школьного перемирия» на Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 28 августа, заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет «УНИАН».

В частности, Хуг рассказал, что прошедшая неделя стала уже третьей подряд неделей, когда миссия фиксирует снижение уровня насилия вдоль линии соприкосновения. По его словам, с начала августа уровень насилия на Донбассе снизился на 65%.

Хуг напомнил, что недавно все стороны на Донбассе снова взяли на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня на востоке Украины с полуночи 25 августа. «По состоянию на сегодняшнее утро, с тех пор, Специальная мониторинговая миссия задокументировала более 600 нарушений режима прекращения огня», – заявил Хуг.

Первый заместитель председателя СММ подчеркнул, что боевые столкновения, по-прежнему случаются в известных горячих точках, хотя уровень нарушений режима «тишины» меньше. К этим горячим точкам относятся районы Попасной и Первомайска, в треугольнике Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта, на юге с востока и северо-востока от Мариуполя, а также в районах на юго-запад и юго-восток от Светлодарска. По его словам, в этих перечисленных районах СММ фиксирует 80% нарушений режима прекращения огня. «Это количество – 600 нарушений режима прекращения огня, которые мы зафиксировали с тех пор, как очередное обязательство о прекращении огня вступило в силу рано утром 25 августа – включая насилие, совершенное с помощью тяжелого вооружения», – подчеркнул Хуг.

Кроме того, он сказал, что были зафиксированы случаи применения танков, артиллерии и минометов, что вызывает обеспокоенность, так как это приводит к разрушению объектов гражданской инфраструктуры и является самой большой угрозой для местных жителей.

Ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области (ОРДО) нарушили введенный Трехсторонней контактной группой режим «школьной» тишины на Донбассе сразу, как он начался – с полуночи 25 августа.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе (в нее входят представители Украины, России и ОБСЕ) 23 августа договорилась о прекращении огня в Донбассе с 25 августа.