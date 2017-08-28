Украинцы из Донбасса получат еще 1,5 млрд помощи от Германии. Новости

После недавнего одобрении предоставления 1 миллиона евро на гуманитарные мероприятия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Германия окажет поддержку проекта по неотложной помощи Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в размере дополнительных 1,5 млн евро. Об этом сообщили в посольстве Германии в Украине, пишет «Европейская правда».

Эту помощь окажут той части населения, которая нуждается в особой защите и страдает от продолжающегося конфликта на востоке Украины, а именно младенцам, детям и их матерям, молодежи и людям пожилого возраста. «Прежде всего речь идет об улучшении медицинской, психологической и социальной опеки, гарантированном обеспечении доброкачественной питьевой водой, а также о мерах по улучшению санитарных условий», – говорится в сообщении.

«Германия и в дальнейшем солидарна с народом Украины и стоит на его стороне. Мы и в будущем будем помогать людям, попавшим в беду в связи с событиями на востоке Украины. ЮНИСЕФ для нас в этом деле является проверенным партнером», – отметил посол Эрнст Райхель.

Германия в 2017 году предоставила более 26 млн евро населению Украины. Объем немецкой общей поддержки проектов гуманитарной помощи во всем мире составляет 1,4 млрд евро.