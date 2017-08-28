Переселенцы отстаивают право на пенсию в суде. История в Славянске. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) переселенцы массово подают иски в суды из-за того, что Пенсионный фонд Украины перестал выплачивать пенсии гражданам, которые переехали на подконтрольную территорию.

Виктор Максимов всю жизнь проработал в металлургическом производстве Макеевки. Даже после захвата города до последнего оставался на промышленном предприятии. До так называемой «национализации» Виктор Николаевич получал украинскую зарплату, платил налоги и зарабатывал стаж. Но ситуация резко изменилась. Предприятие зарегистрировали в Южной Осетии. Зарплата сократилась в разы и родной город пришлось покинуть.

После переезда в Славянск стал вопрос о назначении пенсии по выслуге лет. Однако Пенсионный фонд документы не принял. «Не принимают документы по причине, что документы с неподконтрольной территории. Хотя на них указан юридический адрес предприятия, стоят украинские печати. И документ на украинском языке. Но они отказываются принимать», – говорит переселенец.

Сотрудники Пенсионного фонда отправили заявление Виктора Максимова в архив и потребовали справки с предприятия, на котором он проработал. Оно так и осталось во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке. По словам Виктора Николаевича, перевозка подобных документов через блокпосты может вызвать вопросы у правоохранителей. «Конечно, обидно. Человек заработал пенсию, льготную. Горел возле печи. Кто-то в шахте. Кто-то в коксохимах глотал химию. А обеспечения пенсионного как такового не предусмотрено», – делится переселенец.

Но зачем Пенсионному фонду потребовались документы с неподконтрольной украинской власти территории? «Если пенсионер работал и за него оплачивали налоги, ЕСВ, то никакие справки с этого периода не нужны. Если эта пенсия на льготных условиях, с каждым пенсионером необходимо разговаривать отдельно – у каждого своя ситуация. Есть предприятия, в том числе и шахты и заводы, которые не могли переехать, но имели перерегистрацию на украинской территории, платили налоги. Есть такие, кто не платил налоги. Поэтому есть человек – есть ситуация. С ней будет разбираться специалист», – сообщила начальник управления Пенсионного фонда Славянска Елена Литвиненко.

А как быть тем пенсионерам, которые не могут выехать с неподконтрольной территории? Ведь с февраля 2017 года «пенсионный фонд ДНР» перестал принимать документы с украинскими печатями. «Получается, что люди и здесь получают отказ в Пенсионном фонде, и на тех территориях тоже не могут оформить пенсию. Получается, люди брошены на произвол судьбы основательно», – считает Виктор Максимов.

По словам юристов, отказ Пенсионного фонда Украины – неправомерен и подобных случаев масса. «Невозможность проверки первичной документации не является основанием для отказа в назначении пенсии. По всем поданным документам управления Пенсионного фонда не обязаны проводить такую проверку. Но в данном случае, управление считало основанием такое обстоятельство для отказа в назначении пенсии», –разъяснила юрист Маргарита Оксаниченко.

Для восстановления справедливости Виктор Максимов обратился в суд и победил. Окончательный вердикт в скором времени вынесет Апелляционный суд.

Для того, чтобы оформить пенсию, необходимо:

стать на учет в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту пребывания и получить справку переселенца;

открыть счет в «Ощадбанке»;

лично обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда с заявлением о назначении пенсии и на изготовление электронного пенсионного удостоверения;

предоставить необходимые документы: паспорт, карточку физического лица-плательщика налогов, трудовую книжку, банковские реквизиты, фотографию (2,5*3).

Выплата назначается на основании решения комиссии по вопросам назначения или возобновления социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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