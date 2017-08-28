Ситуация в пунктах пропуска днем 28 августа. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Дарья: «14:00. Муж в семь утра выехал из Енакиево, минут 10 назад прошел украинский КПП. (Пешая очередь)».

КПВВ «Марьинка»:

Анастасия: «11:20. В сторону Курахово из Донецка машин нет».

Марина: «11:27. В Украину на "Каргилле" от моста, "нулевой" около 15 машин».

Александр: «12:10. Из Донецка: ДНР машин 30-40, на "нуле" машин 20-30, пропускают хорошо».

Павел: «13:17. Из Донецка в Курахово: "Каргилл" и украинский "нулевой" – пусто. На таможне 20 машин».

Максим: «13:25. Из Курахово в Донецк: на основном украинском – 15 машин. Это до броневика, а на самом посту еще машин 10».

Дмитрий: «14:07. Из Донецка в Курахово пусто везде».

Максим: «14:13. Курахово: пусто в обоих направлениях».

КПВВ «Новотроицкое»:

Геннадий: «11:17. В Новотроицке в Донецк всего три машины, пеших – на один автобус, не больше».

«Администратор»: «12:33. В Донецк пусто везде, в Мариуполь много пеших, больше 200 на "Перлыне". В Еленовке машин 50 в сторону Мариуполя».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения

Роман спрашивает: «Если ехать в Бахмут после обеда реально проехать ?». Ольга отвечает: «Да, реально если пешим ходом».

?». Ольга отвечает: «Да, реально если пешим ходом». Екатерина спрашивает: «Пропускают ли на ДНР-посту по биометрическому паспорту?». «Шалом Алейхем» отвечает: «Нет». Артем отвечает: «Пропускают без проблем! Нужна распечатка к нему и все».

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