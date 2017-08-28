Порошенко на Донетчине проводит совещание с военными (Фото). Новости

Порошенко на Донетчине проводит совещание с военными (Фото)

28.08.17 15:23dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 28 августа, прибыл на Донетчину. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко прибыл в Краматорск Донецкой области с рабочей поездкой, где провел совещание с военными по оперативной ситуации в зоне проведения АТО», – говорится в сообщении.

Во время совещания был заслушан доклад о ситуации.

Ранее сообщалось, что Порошенко сегодня приедет на Донетчину.

 

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