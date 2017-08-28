Порошенко на Донетчине проводит совещание с военными (Фото). Новости

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 28 августа, прибыл на Донетчину. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
«Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко прибыл в Краматорск Донецкой области с рабочей поездкой, где провел совещание с военными по оперативной ситуации в зоне проведения АТО», – говорится в сообщении.
Во время совещания был заслушан доклад о ситуации.
Ранее сообщалось, что Порошенко сегодня приедет на Донетчину.
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