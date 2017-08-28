В Славянске военный грузовик столкнулся с маршруткой. Новости

Сегодня, 28 августа, в Славянске (Донецкая обл.) военный грузовик столкнулся с маршруткой. В результате ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«28 августа 2017 года в г. Славянск произошло ДТП между военным авто УРАЛ и маршрутным автомобилем ГАЗель. К счастью погибших среди военных и гражданских нет, в то же время в результате столкновения получили травмы два пассажира маршрутного такси. Руководством антитеррористической операции назначено расследование по факту ДТП», – сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что по результатам расследования будут приняты дисциплинарные меры.