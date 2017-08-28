В Луганске убили двух «депутатов народного совета ЛНР». Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске в ночь на 27 августа убили двух «депутатов народного совета ЛНР». Об этом сегодня, 28 августа, заявил «заместитель генерального прокурора ЛНР» Григорий Цевенко, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«В Каменнобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа текущего года в частном домостроении произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами народного совета ЛНР», - сказал Цевенко.

Цевенко также заявил, что по факту убийства «МВД ЛНР» открыто «уголовное дело».

Цевенко также сообщил, что данные об убитых и обстоятельства убийства «не разглашаются в интересах следствия».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинским властям территория