Принты на тканях от переселенцев из Донецка покоряют Украину и мир (Фото). Новости

Переселенка Алена Клочко переехала из Донецка в Киев, где смогла открыть свой бизнес – принт на тканях. Теперь уверена, если сильно захотеть, можно добиться всего: и звезды сойдутся, и люди рядом нужные будут, и вдохновения на все хватит, передает «Радио Свобода».

До вооруженного конфликта Алена была дистрикт-менеджером восточного региона и Крыма. У нее были магазины, которые она контролировала, открывала. В Киев приехали, как и все переселенцы, с шортами и майками. «Жили ввосьмером в одной квартире. Единственный плюс – у меня была работа. Но она с абсолютно незнакомым и новым коллективом. Плюс в Киеве у меня был свой топографический кретинизм. Я постоянно терялась, не могла время рассчитать, приезжала домой ночью и не успевала сделать ничего», – вспоминает Алена.

Заняться своим бизнесом решила после того, как не очень хорошо разошлись на прошлой работе. «Я решила, что не хочу строить чью-то мечту. Пора творить свою. Было сразу понятно, что надо становиться производителем. Хотя: где – я и где – производство. Для меня это был новый мир. Я общалась со многими украинскими дизайнерами. "Ой, какое супер платье!". Вот только пошили их всего два. А почему два? Потому что ткани покупают на стоках в Италии. Так дешевле. Тогда я и решила, что надо принтевать ткани», – поделилась Алена.

В идее переселенку поддержали друзья. Финансирование на свое производство получили 3 гранта. Производство начали после 24 декабря 2016 года. «Мы сделали вечеринку "Напринтуй". После чего так и назвали мастерскую. Это был мастер-класс, где люди приходили, чтобы напечатать что-то для себя к Новому году. Сейчас понимаю, что тогда, как печатники мы были неготовы. Вечеринка была на уровне. Но первому человеку, которому мы запечатали сумку, мы сделали ее с браком. Конечно, мы ее переделали. И проблема была именно с тем, что у нас неправильно разогрелся пресс. Мы делали специальные тканевые шарики для елок, рюкзачки, футболки, сумки, прихватки, фартушки. Все затянулось намного дольше, чем запланировали», – рассказала Алена.

Сейчас, по словам Алены, хотят печатать принт больше для одежды, а не «сувенирку». Хотя она самый востребованный рынок. Далее – индивидуальные заказы. «Дело в том, что у нас есть все виды нанесения. И это самое эффектное, когда у тебя на печати – часть ткани наносится объемно, часть гриттерами. Все это происходит прямо у нас в мастерской. Человек может прийти, посмотреть, подкорректировать. Мы вместе подберем температуру и цвет, чтобы были идентичны с картинкой», – говорит Алена.

Также огромный пласт работы – это фестивали. «Это очень вдохновляет. Когда люди приходят, заказывают футболку и удивленно спрашивают: "Как через 20 минут будет готова?". После одного фестиваля наши футболки разъехались в Чехию, Францию, США, Флориду. И так люди благодарили. Говорили, что нигде такого не видели. Приятно, что это так востребовано и клиентам нравится. У нас был интересный проект "Школа Макова" – известного харьковского художника. Вот они проводили мастер-классы, а потом была выставка. Работы одной из участниц этой школы мы печатали на ткани. А на "Мистецькому Арсеналі" семья принесла рисунок ребенка, где изображена его собака Лаки. Так они всей семьей попросили напечатать такие футболки. Это было очень мило», – сказала Алена.

Фото: Facebook / Алена Клочко Фото: Facebook / Алена Клочко Фото: Facebook / Алена Клочко Фото: Facebook / Алена Клочко Фото: Facebook / Алена Клочко Фото: Facebook / Алена Клочко Фото: Facebook / Алена Клочко Фото: Facebook / Алена Клочко Фото: Facebook / Алена Клочко Фото: Facebook / Алена Клочко Фото: Facebook / Алена Клочко Фото: Facebook / Алена Клочко

Алена поделилась, что на будущее у нее «наполеоновские» планы. «Мы запускаем краундфандинговую компанию. Это моя страсть. Мы очень хотели запустить именно свою продукцию. Также у нас есть нашивки, которые не только пришивают, но и приклеиваются утюжком. Они вышиты, а также напечатаны разными техниками и посвящены правам людей. Планируем проводить мастер-классы для детей переселенцев. Пока сложно с финансированием. Мы обращались в разные благотворительные организации, профинансировать хотя бы часть "расходников", но пока не получилось. Поэтому мы решили, что 10% от реализации нашей продукции мы будем сами вкладывать в детские мастер-классы. Также мечтаем открыть свой hub костюметизации одежды, где каждый может делать все, что захочет. Пришел со старой джинсовкой, а тут масса шкафчиков с бисером, пуговичками, всякими мелкими штучками, и, пожалуйста, украшай и меняй свою одежду, как хочешь. Планов много. Есть желание и вдохновение, главное – найти еще силы», – резюмировала переселенка.

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