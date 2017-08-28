Мы скоординировали деятельность СММ ОБСЕ, – Порошенко. Новости

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достигнутой договоренности о координации деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. Об этом глава государства сообщил в Покровске (Донецкая обл.) в ходе торжественных мероприятий, приуроченных к открытию трех опорных школ в Покровске, Часов Яре и Дружковке, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы скоординировали деятельность постоянно действующей миссии ОБСЕ. Нас не удовлетворяет, когда инспектора ОБСЕ приехали в 9 утра, в 6 (вечера – авт.) уехали, а всю ночь обстреливают», – сказал Петр Порошенко.

Глава государства напомнил об украинской инициативе о «школьном перемирии» – с 25 августа объявить «жесткое прекращение огня». В этом контексте президент подчеркнул, что третьи сутки у Вооруженных сил Украины нет боевых потерь.

«Третьи сутки мы не имеем обстрелов из тяжелого вооружения», – подчеркнул Порошенко.