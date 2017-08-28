Порошенко на Донетчине открыл школу (Фото). Новости

Развитие мирной жизни на Донбассе будет происходить шаг за шагом. Об этом сегодня, 28 августа, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщив в Twitter.

«Несмотря на военную агрессию РФ мы и в дальнейшем шаг за шагом продолжим развитие мирной жизни на Донбассе», – сказал глава государства во время открытия общеобразовательной школы № 9 в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.). Он отметил, что «важно, что в последнее время мы приезжаем на Донбасс не только проверять обороноспособность, а и демонстрировать шаги в возрождении региона».

По его словам, сегодня откроются три кардинально реконструированные школы в Донецкой области. «Символично, что это происходит накануне Дня знаний», – сказал президент.

«Сегодня работает дистанционная программа обучения для учащихся с оккупированных территорий. Важно, чтобы они приобщались к образовательному процессу», – уточнил президент.

Глава государства заявил, что в 2018 году планируется выделить 520 млн. грн. На повышение квалификации учителей, которые будут обучать первоклассников «новой украинской школы».

Ранее сообщалось, что в Донецкой области 37 школ, расположенных на линии разграничения приступят к работе 1 сентября. В них обучаются 6 тысяч детей.

Читайте также: