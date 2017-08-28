Велопрогулка Славянск – Райгородок – Кривая Лука – Николаевка (Фото). Новости

Фотограф Сергей Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал фотографии, сделанные во время велопрогулки по маршруту Славянск – Райгородок – Кривая Лука – Николаевка – Славянск.
Протяженность маршрута составила 76 км.
Целью поездки был заповедник «Меловая флора» на берегу Северского Донца в селе Кривая Лука (Лиманский р-н). «Самое молодое отделение Украинского степного природного заповедника – заповедник "Меловая флора" – привлекает своим уникальным растительным миром. Бело-зеленые тона, преобладающие в заповедной зоне, представляют собой результат меловых обнажений, которые образовались 70-90 млн лет назад в Донецком бассейне. И только здесь сохранились редчайшие представители флоры, которые произрастают на пластах меловых отложений. В этом месте уживаются горные, хвойные и широколиственные леса», – написал Сергей.
По словам Сергея, из Славянска до заповедника ехать на велосипедах 3 часа. «Три часа езды и вы попадаете в удивительный мир меловых холмов вокруг изгиба Северского Донца. Авторы проекта "Кривая Лука – туристическое село" – Яна Синица и Леонид Довгий провели экскурсию по небольшому музею в сельском клубе, познакомили с фотопейзажами родного края – фотоработами Леонида Довгого. Далее восхождение на меловую гору "Верблюдка", откуда открывается удивительная красота этих мест. Где-то там на горизонте: Лиман, Ямполь, Николаевка, Райгородок и Славянск. Немного отдохнув, окунувшись в прохладную водичку Северского Донца на местном пляже, снова в путь – домой. Полями пшеницы, подсолнухов и ромашек. Отвлекайтесь от будничных дел и заряжайтесь позитивом!», – поделился Сергей.
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