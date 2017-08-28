На Луганщине отремонтировали линию электропередачи во избежание перебоев со светом. Новости

В Луганской области отремонтирована воздушная линия электропередачи «Луганская ТЭС – Лисичанска». Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Планово-предупредительный ремонт основной магистральной воздушной линии электропередачи напряжением 220 кВ "Луганская ТЭС – Лисичанска" выполнен в течение 25-27 августа», – говорится в сообщении.

Специалисты выполнили замену дефектной изоляции, ремонт провода и грозозащитного троса.

На период выполнения работ Региональным диспетчерским центром Северного региона был задействован режим питания энергообъектов, который позволил избежать ограничения потребителей электрической энергии в Луганской области.

Отмечается, что соответствующие меры повысят надежность электроснабжения Лисичанского энергоузла к работе в осенне-зимний период и в связи с подготовкой к запуску ЧАО «Северодонецкое объединение Азот».

Как сообщалось ранее, ограничение электроснабжения потребителей в Луганской области планировалось с 25 по 31 августа.

Читайте также: