У ВСУ не было потерь после начала «школьного перемирия» на Донбассе. Новости

Уже третьи сутки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не имеют боевых потерь и почти нет обстрелов из тяжелого вооружения. Об этом сегодня, 28 августа, заявил Президент Украины Петр Порошенко, находясь с визитом на Донетчине, сообщает пресс-служба главы государства.

«Именно Украина выдвинула инициативу по "школьному перемирию". С 25-го августа объявить жесткое прекращении огня», – напомнил президент.

Глава государства выразил убеждение, что благодаря поддержке стран-партнеров и активных действий украинской власти, Украине удастся достичь мира на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко в Покровске заявил о том, что развитие мирной жизни на Донбассе будет происходить шаг за шагом.