Население Донецкой области за 6 месяцев сократилось почти на 28 тыс. человек . Новости

Численность населения Донецкой области на 1 июля 2017 года составила 4 216,1 тыс. человек*. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Как сообщают в ведомстве, в течение января-июня 2017 года численность жителей Донетчины уменьшилась на 27,9 тыс. человек, в том числе:

вследствие естественного сокращения – на 10,5 тыс. человек (разница между числом живорожденных и числом умерших);

за счет миграционного сокращения – на 17,4 тыс. человек.

Также отмечается, что в январе-июне 2017 года в области родились 8,2 тыс. человек и 18,7 тыс. человек умерли.

Напомним, по состоянию на 1 июня этого года население Донбасса составило 6 млн 395 тыс. 271 чел. В том числе, в Донецкой области численность наличного населения на 1 июня 2017 года составила 4 млн 218 тыс. 400 чел, а в Луганской – 2 млн 176 тыс. 871 чел. При этом за январь-май 2017 года число жителей уменьшилось на 44 119 чел*.

*Статистические данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции

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