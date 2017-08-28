У США есть доказательства вины России в авиакатастрофе МН-17, – дипломат. Новости

США имеют убедительны доказательства вины России за сбитие в небе над Донбассом малайзийского авиалайнера Boeing MH-17. Об этом рассказал экс-посол США в РФ Джон Теффт в интервью радиостанции «Это Москвы», пишет «Сегодня.ua».

Дипломат отметил, что США, как и любая другая разведка, не будет делиться своими разведданнымы. «Деловая сторона разведки связана с тем, что представители с обеих сторон не будут раскрывать те методы, которыми они смогли получить информацию. Когда спрашивают "Где доказательства?", мне не кажется, что ФСБ готово будет представить какие-то доказательства, если их просят. Всего лишь я могу вам сказать по этому вопросу, что доказательства были представлены представитялям народа США как в сенате, так и в конгрессе, и практически единогласно они проголосовали за санкции. Никто не задавался вопросами. я знаю это от коллег, что доказательства убедительны», – сказал Теффт.

Он отметил, что, если разведка раскроет эти данные, то поставит под угрозу свой источник информации.