Донецкая Швейцария: Что происходит с туризмом в Святогорске. Новости

Пять лет ежедневно Иван Гладунец и его команда по утрам готовят экскурсионный катер. Туристам показывают достопримечательности Донецкой Швейцарии – города Святогорска (Донецкая обл.). Сначала 2 км по реке Северский Донец, потом прогулка по лесу в гору и посещение пещерного комплекса Святогорского монастыря.

Иван говорит, до начала боевых действий бизнес приносил прибыль. Вооруженный конфликт все изменил. «Можно было на экскурсионной деятельности зарабатывать и с этих средств развиваться. На благоустройство маршрутов нужны средства. Если брать, 2014-2016 года, времена после боевых действий, то 2014-2015 год мы работали на энтузиазме», – рассказал экскурсовод.

Сегодня для создания новых маршрутов нужны туристы, а их количество сократилось в несколько раз. «В Святогорск очень мало сейчас люди едут. Потому что, людям с неподконтрольных территорий очень сложно добираться. С Харьковской области такого сильно потока, как из Донецка, нет. С Мариуполя люди не едут, потому что им приходится объезжать Донецк. Опять же транспортные преграды», – говорит Иван.

Из-за боевых действий в десятки раз стало меньше туристов и на экскурсионных маршрутах и на экологических тропах природного парка «Святые горы». А здесь и 600-летний дуб и многообразие растений и животных. «На территории парка учеными зарегистрировано более 1 тыс. видов растений. Здесь воздух почти стерилен, потому что дуб, сосна и другие деревья выделяют фитонциды», – сообщила заместитель директора НПП «Святые горы» Павлина Журова.

В Святогорске готовы принимать туристов. Только не хватает информационной поддержки со стороны государства. «Донецкая область – зона АТО. Никто по сути сюда не хочет вникать – контролируемая или неконтролируемая украинской властью территория. Если это Донецкая область, то у всех такие штампы, что тут небезопасно. В первую очередь нам надо дать понять людям, что здесь безопасно, спокойно. Что здесь также можно отдыхать, как в любом уголке Украины. Тогда люди поедут. Нужно поддержать нас информационно», – считает Иван Гладунец.

В Донецкой областной государственной администрации говорят, пропагандировать туризм надо, но государство не дает денег. А самим туризмом в администрации занимаются меньше года. Финансирование ждут в 2018 году. В этом же году планируют запустить маршрут через всю область – это будет партнерство государства и частных турагентств. «Этот маршрут называется "Роза степи". Он проходит через всю Донецкую область. Начинается в Бахмуте. Далее – Славянск, Лиман, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Покровск. С Покровска идет Волноваха, Мариуполь, Мангуш и Великая Новоселка. Это маршрут выглядит, как доллар. Мы это сделали с той целью, чтобы притягивать к себе и иностранцев. Чтобы они увидели, что в этом маршруте также есть зашифрованное и финансовое содержание», – рассказала заместитель начальника управления культуры и туризма ДонОГА Алина Певная.

А пока чиновники планируют, люди понемногу, но едут на отдых в Святогорск. И эмоций не скрывают: «Очень все понравилось. Замечательно. Только положительные впечатления», «Превосходно. Очень нравится. Никогда здесь не была. Красиво», «Здесь отлично. Близко к дому и позитивные эмоции выходного дня».

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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