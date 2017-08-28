Город у моря: Как в Мариуполе туризм развивают. Новости

За последние годы Мариуполь (Донецкая обл.) изменился. Из промышленного металлургического центра город превратился в форпост Донецкой области, а сейчас власть и активисты говорят о том, что хотят развивать туризм.

В городе появились инициативы, которые занимаются популяризацией истории Мариуполя. Недавно был реализован проект МузейBus. «Городские власти нам предоставили новый автобус. Мы его оформили фотографиями исторического Мариуполя, исторического прошлого. Первую часть дня ездили по школам – проводили экскурсия для детей. Был у нас экскурсовод от Краеведческого музея. А потом автобус стоял и каждый желающий мог прийти и посмотреть», – рассказал активист Сергей Дороговцев.

Сергей говорит, что в Мариуполе также можно и нужно развивать индустриальный туризм – показывать производство. По его словам, посмотреть хотят много людей.

В креативном пространстве «Вежа», которая расположена в столетней водонапорной башне, планируют создать специальный информационный центр. Он должен стать магнитом для туристов. «Первый этаж – будет туристический информационный центр в рамках реализации бренда города Мариуполя, популяризации города. Там будет сувенирная продукция. Нашей командой разработаны туристические маршруты», – сообщила руководитель проекта «Вежа» Лариса Бондарева.

В последнее время местная власть говорит, что нужно работать над улучшением имиджа города и привлечением внутренних туристов. «Сегодня уже есть полноценно утвержденная стратегия города Мариуполя. Огромный раздел посвящен развитию внутреннего туризма. Мы, наверное, будем уникальным городом в Украине, потому что мы поставили в приоритет два ключевых направления – туризм и культуру», – отметил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Большинство туристов предпочитают приезжать в Мариуполь ради пляжного отдыха. По словам местной власти, на пляжах фиксируется рекордное количество отдыхающих.

На вопрос «Можно ли отдыхать в Мариуполе, как на курорте?» отдыхающие ответили:

«Нет. Он слишком грязен»;

«В принципе можно. Но нужно его преобразить. Я приехал только на пару дней посмотреть обстановку»;

«Конечно, можно. Нравится, что чистят песок – это самое главное».

У Мариуполя есть все перспективы для развития туризма. Город у моря привлекает своей историей, развитием промышленности, интересными мероприятиями. Но для того, чтобы Мариуполь стал действительно туристическим городом, для начала необходимо решить проблемы с экологией и транспортной инфраструктурой.

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: