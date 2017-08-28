Органы Пенсионного фонда Украины в Донецкой области: Контакты. Новости

Пенсионерам, которые перемещаются из районов, временно неподконтрольных украинской власти, имеющим справку переселенца, для оформления или возобновления выплат необходимо обращаться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области:

Адрес: пл. Соборная, 3, г. Славянск, 84122

Тел. (0626) 62-25-64

График работы: Понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00. Перерыв 12:00-12:48

№ п/п Название управления Адрес управления номер телефона «горячей линии» 1 УПФУ в г. Авдеевке ул. Молодежная, 3, г. Авдеевка, Донецкая обл., 86065 (066) 863-69-40 (06236) 3-16-30 3 УПФУ в Волновахском районе ул. Обручева,17, г. Волноваха, Донецкая обл., 85700 (06244) 4-50-86 4 УПФУ в Великоновоселковском районе ул. Центральная, 103, пгт Великая Новоселка, Донецкая обл., 85500 (06243) 2-13-96 5 УПФУ в Володарском районе (Никольском р-не) ул. Свободы,87 пгт Никольское, Никольский р-н, Донецкая обл., 87000 (06246) 2-14-73 6 УПФУ в г. Дзержинске (Торецке) ул. Дружбы,22, г. Торецк, Донецкая обл., 85200 (06247) 4-27-64 7 УПФУ в г. Димитрове (Мирнограде) ул. Центральная, 13, г. Мирноград, Донецкая обл. 85323 (0623) 54-21-66 8 УПФУ в г. Дебальцево ул. Генерала Батюка, 8, г. Славянск, Донецкая обл., 84121 – 9 УПФУ в г. Дружковке ул. Я. Галана, 40, г. Дружковка, Донецкая обл., 84200 (06267) 3-14-62 10 УПФУ в г. Краматорске ул. Почтовая, 5, г. Краматорск, Донецкая обл., 84302 (0626) 41-87-40 11 УПФУ в г. Красном Лимане (Лимане) ул. Независимости, 15, г. Лиман, Донецкая обл., 84401 (06261) 4-29-26 12 Центральное объединенное УПФУ г. Мариуполя ул. Зелинского 27а, г. Мариуполь, Донецкая обл., 87548 (0629) 47-03-39 14 Левобережное объединенное УПФУ г. Мариуполя просп. Победы, 16, г. Мариуполь, Донецкая обл., 87502 просп. Металлургов, 193, г. Мариуполь, Донецкая обл., 87500 (0629) 22-30-82 (0629) 22-31-62 16 УПФУ в Марьинском районе г. Марьинка, ул. Заводская, 24в, фактический адрес: г. Курахово, ул. Пушкина, 6, Донецкая обл., 85612 (066) 06-08-279 17 УПФУ в Першотравневом районе ул.Титова, 72а, пгт Мангуш Донецкая обл., 87400 (06297) 2-39-39 18 Селидовское объединенное УПФУ ул. Героев труда,6, г. Селидово, Донецкая обл., 85400 ул. Мичурина 26, г. Новогродовка, Донецкая обл., 85483 (06237) 7-22-95 (06237) 3-44-78 20 УПФУ в г. Угледаре ул. Трифонова, 38 А, г. Угледар Донецкая обл., 85670 (06273) 6-30-29 21 Бахмутское объедененное УПФУ ул. Мира, 35, г. Бахмут, Донецкая обл., 84511 (066) 360-16-36 22 Добропольское объединенное УПФУ ул. Независимости, 28А, г. Доброполье, Донецкая обл. 85000 ул. Самарская, 5, пгт Александровка, Донецкая обл., 84000 (06277) 2-89-04 23 Костантиновское объединенное УПФУ ул. Циолковского, 25, г. Костантиновка, Донецкая обл., 85113 (06272) 2-16-65 24 Красноармейское (Покровское) объединенное УПФУ ул. Свердлова, 154, г. Покровск, Донецкая обл., 85302 (06239) 2-41-86 25 Славянское объединенное УПФУ пл. Соборная, 3, г. Славянск, Донецкая обл., 84122 (0626) 2-08-13 26 Ясиноватское объединенное УПФУ м-н Гидростроителей, 12, пгт Очеретино, Донецкая обл., 86020 066-067-76-04

Напомним, в Донецкой области собираются объединить территориальные управления Пенсионного фонда разных городов области. Об этом идет речь в проекте постановления Кабинета министров Украины, который обнародован на сайте Главного управления пенсионного фонда Украины. С перечнем можно ознакомиться здесь.

По материалам Главного управления Пенсионного Фонда Украины в Донецкой области

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