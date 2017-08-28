Органы Пенсионного фонда Украины в Донецкой области: Контакты. Новости

Пенсионерам, которые перемещаются из районов, временно неподконтрольных украинской власти, имеющим справку переселенца, для оформления или возобновления выплат необходимо обращаться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области:
- Адрес: пл. Соборная, 3, г. Славянск, 84122
- Тел. (0626) 62-25-64
- График работы: Понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00. Перерыв 12:00-12:48
№ п/п
Название управления
Адрес управления
номер телефона «горячей линии»
1
УПФУ в г. Авдеевке
ул. Молодежная, 3, г. Авдеевка, Донецкая обл., 86065
(066) 863-69-40
(06236) 3-16-30
3
УПФУ в Волновахском районе
ул. Обручева,17, г. Волноваха, Донецкая обл., 85700
(06244) 4-50-86
4
УПФУ в Великоновоселковском районе
ул. Центральная, 103, пгт Великая Новоселка, Донецкая обл., 85500
(06243) 2-13-96
5
УПФУ в Володарском районе (Никольском р-не)
ул. Свободы,87 пгт Никольское, Никольский р-н, Донецкая обл., 87000
(06246) 2-14-73
6
УПФУ в г. Дзержинске (Торецке)
ул. Дружбы,22, г. Торецк, Донецкая обл., 85200
(06247) 4-27-64
7
УПФУ в г. Димитрове (Мирнограде)
ул. Центральная, 13, г. Мирноград, Донецкая обл. 85323
(0623) 54-21-66
8
УПФУ в г. Дебальцево
ул. Генерала Батюка, 8, г. Славянск, Донецкая обл., 84121
–
9
УПФУ в г. Дружковке
ул. Я. Галана, 40, г. Дружковка, Донецкая обл., 84200
(06267) 3-14-62
10
УПФУ в г. Краматорске
ул. Почтовая, 5, г. Краматорск, Донецкая обл., 84302
(0626) 41-87-40
11
УПФУ в г. Красном Лимане (Лимане)
ул. Независимости, 15, г. Лиман, Донецкая обл., 84401
(06261) 4-29-26
12
Центральное объединенное УПФУ г. Мариуполя
ул. Зелинского 27а, г. Мариуполь, Донецкая обл., 87548
(0629) 47-03-39
14
Левобережное объединенное УПФУ г. Мариуполя
просп. Победы, 16, г. Мариуполь, Донецкая обл., 87502
просп. Металлургов, 193, г. Мариуполь, Донецкая обл., 87500
(0629) 22-30-82
(0629) 22-31-62
16
УПФУ в Марьинском районе
г. Марьинка, ул. Заводская, 24в, фактический адрес: г. Курахово, ул. Пушкина, 6, Донецкая обл., 85612
(066) 06-08-279
17
УПФУ в Першотравневом районе
ул.Титова, 72а, пгт Мангуш Донецкая обл., 87400
(06297) 2-39-39
18
Селидовское объединенное УПФУ
ул. Героев труда,6, г. Селидово, Донецкая обл., 85400
ул. Мичурина 26, г. Новогродовка, Донецкая обл., 85483
(06237) 7-22-95
(06237) 3-44-78
20
УПФУ в г. Угледаре
ул. Трифонова, 38 А, г. Угледар Донецкая обл., 85670
(06273) 6-30-29
21
Бахмутское объедененное УПФУ
ул. Мира, 35, г. Бахмут, Донецкая обл., 84511
(066) 360-16-36
22
Добропольское объединенное УПФУ
ул. Независимости, 28А, г. Доброполье, Донецкая обл. 85000
ул. Самарская, 5, пгт Александровка, Донецкая обл., 84000
(06277) 2-89-04
23
Костантиновское объединенное УПФУ
ул. Циолковского, 25, г. Костантиновка, Донецкая обл., 85113
(06272) 2-16-65
24
Красноармейское (Покровское) объединенное УПФУ
ул. Свердлова, 154, г. Покровск, Донецкая обл., 85302
(06239) 2-41-86
25
Славянское объединенное УПФУ
пл. Соборная, 3, г. Славянск, Донецкая обл., 84122
(0626) 2-08-13
26
Ясиноватское объединенное УПФУ
м-н Гидростроителей, 12, пгт Очеретино, Донецкая обл., 86020
066-067-76-04
Напомним, в Донецкой области собираются объединить территориальные управления Пенсионного фонда разных городов области. Об этом идет речь в проекте постановления Кабинета министров Украины, который обнародован на сайте Главного управления пенсионного фонда Украины. С перечнем можно ознакомиться здесь.
По материалам Главного управления Пенсионного Фонда Украины в Донецкой области
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