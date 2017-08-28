Органы Пенсионного фонда Украины в Донецкой области: Контакты. Новости

Органы Пенсионного фонда Украины в Донецкой области: Контакты

28.08.17 20:11dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Пенсионерам, которые перемещаются из районов, временно неподконтрольных украинской власти, имеющим справку переселенца, для оформления или возобновления выплат необходимо обращаться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины. 

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области:

  • Адрес: пл. Соборная, 3, г. Славянск, 84122
  • Тел. (0626) 62-25-64
  • График работы: Понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00. Перерыв 12:00-12:48

№ п/п

Название управления

Адрес управления

номер телефона «горячей линии»

1

УПФУ в г. Авдеевке

ул. Молодежная, 3, г. Авдеевка, Донецкая обл., 86065

(066) 863-69-40

(06236) 3-16-30

3

УПФУ в Волновахском районе

ул. Обручева,17, г. Волноваха, Донецкая обл., 85700

(06244) 4-50-86

4

УПФУ в Великоновоселковском районе

ул. Центральная, 103, пгт Великая Новоселка, Донецкая обл., 85500

(06243) 2-13-96

5

УПФУ в Володарском районе (Никольском р-не)

ул. Свободы,87 пгт Никольское, Никольский р-н, Донецкая обл., 87000

(06246) 2-14-73

6

УПФУ в г. Дзержинске (Торецке)

ул. Дружбы,22, г. Торецк, Донецкая обл., 85200

(06247) 4-27-64

7

УПФУ в г. Димитрове (Мирнограде)

 ул. Центральная, 13, г. Мирноград, Донецкая обл. 85323

(0623) 54-21-66

8

УПФУ в г. Дебальцево

ул. Генерала Батюка, 8, г. Славянск, Донецкая обл., 84121

9

УПФУ в г. Дружковке

ул. Я. Галана, 40, г. Дружковка, Донецкая обл., 84200

(06267) 3-14-62

10

УПФУ в г. Краматорске

ул. Почтовая, 5, г. Краматорск, Донецкая обл., 84302

(0626) 41-87-40

11

УПФУ в г. Красном Лимане (Лимане)

ул. Независимости, 15, г. Лиман, Донецкая обл., 84401

(06261) 4-29-26

12

Центральное объединенное УПФУ г. Мариуполя

ул. Зелинского 27а, г. Мариуполь, Донецкая обл., 87548

(0629) 47-03-39

14

Левобережное объединенное УПФУ г. Мариуполя

просп. Победы, 16, г. Мариуполь, Донецкая обл., 87502

просп. Металлургов, 193, г. Мариуполь, Донецкая обл., 87500

(0629) 22-30-82

 

(0629) 22-31-62

16

УПФУ в Марьинском районе

г. Марьинка, ул. Заводская, 24в, фактический адрес: г. Курахово, ул. Пушкина, 6, Донецкая обл., 85612

(066) 06-08-279

17

УПФУ в Першотравневом районе

ул.Титова, 72а, пгт Мангуш Донецкая обл., 87400

(06297) 2-39-39

18

Селидовское объединенное УПФУ

ул. Героев труда,6, г. Селидово, Донецкая обл., 85400

ул. Мичурина 26, г. Новогродовка, Донецкая обл., 85483

(06237) 7-22-95

 

(06237) 3-44-78

20

УПФУ в г. Угледаре

ул. Трифонова, 38 А, г. Угледар Донецкая  обл., 85670

(06273) 6-30-29

21

Бахмутское объедененное УПФУ

ул. Мира, 35, г. Бахмут, Донецкая обл., 84511

(066) 360-16-36

22

Добропольское объединенное УПФУ

ул. Независимости, 28А, г. Доброполье, Донецкая обл. 85000

ул. Самарская, 5, пгт Александровка, Донецкая обл., 84000

(06277) 2-89-04

23

Костантиновское объединенное УПФУ

ул. Циолковского, 25, г. Костантиновка, Донецкая обл., 85113

(06272) 2-16-65

24

Красноармейское (Покровское) объединенное УПФУ

ул. Свердлова, 154, г. Покровск, Донецкая обл., 85302

(06239) 2-41-86

25

Славянское объединенное УПФУ

пл. Соборная, 3, г. Славянск, Донецкая обл., 84122

(0626) 2-08-13

26

Ясиноватское объединенное УПФУ

м-н Гидростроителей, 12, пгт Очеретино, Донецкая обл., 86020

066-067-76-04

 

Напомним, в Донецкой области собираются объединить территориальные управления Пенсионного фонда разных городов области. Об этом идет речь в проекте постановления Кабинета министров Украины, который обнародован на сайте Главного управления пенсионного фонда Украины. С перечнем можно ознакомиться здесь.

По материалам Главного управления Пенсионного Фонда Украины в Донецкой области

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