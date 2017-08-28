Спортсмены из Донецка. Какое будущее их ждет в «ДНР» и в Украине. Новости

Из-за боевых действий многие донецкие спортсмены вынужденно покинули родные города и свои тренировочные базы. Многие переехал на территорию, контролируемую Украиной. Но так поступили не все. Кто-то эмигрировал из страны. А кто-то решил выступать на соревнованиях под флагами «ЛНР» и «ДНР». Что ждет непризнанных «чемпионов», пишет « Радио Свобода » .

Так, например, экс-игрок украинского футбольного клуба «Сталь» Александр Яскович сыграл матч в составе «сборной ЛНР» в Абхазии, а затем попытался вернуться в чемпионат Украины. В скандал вмешался Комитет этики и честной игры Федерации футбола Украины. «Учитывая возможную негативную реакцию болельщиков, которая приводит к повышению напряженности на трибунах и в различных угроз вообще, мы порекомендовали бы ему не участвовать в чемпионате Украины. К большому сожалению, потому что парень одним движением, возможно, сломал себе футбольную карьеру», – говорит член исполнительного комитета ФФУ и главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков.

Сейчас 27-летний Яскович играет за «Спартак» «ЛНР». Теперь ему запрещено играть и тренировать в Украине. «Планируем в Москву. Доказывать, что мы – сильная команда », – сказал Александр Яскович в интервью.

За игру на стороне группировки «ДНР» пожизненно дисквалифицированы из чемпионата Украины еще два футболиста: Сергей Артюх и Артем Евланов.

Иллюзию существования футбола на временно неподконтрольніх украинской власти территории активно поддерживают местные телеканалы. На самом деле существуют полтора десятка футбольных команд с названиями вроде «Оплот Донбасса», «Победа» и «Спартак». Набирали в них всех желающих: от юных ребят, которые только начинают играть, к любителям погонять мяч с друзьями на выходных.

На практике же команды группировок «ЛНР» и «ДНР» соревнуются только между собой, потому что большой футбол для них закрыт. Международый матч для них может произойти разве что с футболистами непризнанных Абхазии и Осетии.

Для тех спортсменов, которые выбрали флаги группировок «ЛНР» и «ДНР», нет будущего в украинском спорте.

Пустые трибуны даже во время так называемого «Супер Кубка Донбасса» – здесь теперь привычное зрелище. Спортивные аналитики уверены: до тех пор, пока Донбасс оставаться неподконтрольным, у местного спорта перспектив нет. «Мы всячески стремимся к тому, чтобы политика минимально влияла на футбол, на спортивные события и вообще на то, что связано с роскошью человеческого общения, с искренними эмоциями и так далее. Но этого не бывает. Футбол из непризнанных "республик" остается непризнанным», – говорит член исполкома ФФУ и главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков.

Кстати, в «ЛНР» и «ДНР» используют спорт и спортсменов в пропагандистских целях. «До самой смерти мы всегда будем сторонниками физкультуры и спорта. Чтобы наши спортсмены могли достойно выступать и о нас узнал мир», – заявлял «глава ДНР» Александр Захарченко.

А вот другая история – украинской легкоатлетки из Донецка Ирины Лещинской, призера Олимпийских игр в Пекине, чемпионата мира в Осаке и многократной чемпионки Украины. Сейчас она тренирует спортсменов в Киеве. А три года назад спортсменке с мировым именем пришлось покинуть родной Донецк. «Это было трудно, психологически трудно все пережить. Там я была руководителем спортивной школы. Все, что было: дом, успешная жизнь, семья – все мгновенно перевернулось», – рассказывает призер Олимпийских игр Ирина Лещинская.

Сегодня Ирина Лещинская – директор наиболее массового бегового движения страны RunUkraine, которое с каждым годом набирает все большую популярность. «Сейчас здесь всплеск бегового движения, я раньше видела только в других странах. Я думала, что у нас никогда такого не будет. Если бы я сейчас была в Донецке, я бы занималась тем же. Несмотря на всю ситуацию, я это рассматриваю как шаг дальше, шаг вперед», – говорит Ирина Лещинская.

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