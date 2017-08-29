В Харьковской области растет число переселенцев из Донбасса. Главная

Харьковская область продолжает сохранять третью позицию среди регионов Украины по приему переселенцев (после традиционных Донецкой и Луганской областей). Причем отмечается рост числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Так, по состоянию на 15 августа в стране зарегистрировано 1 млн 589 тыс. 014 переселенцев из Донбасса и Крыма (данные Министерства соцполитики).

По информации Харьковской облгосадминистрации, в регионе по состоянию на 10 августа текущего года зарегистрировано 198,7 тыс. ВПЛ (т.е. 12,5% от общего числа).

В ХОГА уточняют, что динамика по региону такова:

на 1 января 2015 года на учете находились 106,3 тыс. переселенцев;

на 1 января 2016 года – 209,8 тыс. чел.;

на 1 января 2017 года – 193,9 тыс. чел. (количество уменьшилось в связи с тем, что дела на некоторых переселенцев отправлены в архив).

С начала этого года число переселенцев увеличилось почти на 5 тыс. чел. и в общей сложности на 10 августа составляет 198,7 чел.

На 17 августа в общеобразовательные учебные заведения региона уже устроено 4708 учеников, в дошкольные – 1771 ребенок из Донецкой и Луганской областей.

По информации Департамента труда и соцполитики Харьковского горсовета, с начала текущего года число переселенцев в столице региона увеличилось почти на 2400 чел. и на 2 августа составило 121,076 тыс. лиц (92,657 тыс.семей), из них детей – 17,032 тыс.

По сообщению Харьковского областного центра занятости, с 1 октября 2014 года по 10 августа 2017 года в центр обратилось около 6900 переселенцев, из них 5700 получили статус безработного. Приблизительно 2800 переселенцев были устроены на работу (в том числе 2300, имевших статус безработного), более 800 человек прошли профобучение, почти 1300 участвовало в общественных и других работах временного характера.

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