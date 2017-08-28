Переселенцу: Как подтвердить факт увольнения с работы для выплаты пенсии. Новости

Лица, перемещенные с временно неподконтрольной украинской власти территории Украины и районов проведения антитеррористической операции (АТО), не всегда имеют возможность предоставить трудовую книжку с записями об увольнении с работы в период проведения АТО. Как действовать в этой ситуации пенсионерам, разъяснило Главное управление Пенсионного Фонда Украины в Донецкой области.
Для указанных лиц статус «безработный» можно определить на основании личного заявления произвольной формы с указанием даты, с которой лицо не работает, и объяснения обстоятельств, в связи с которыми не может внести запись в трудовую книжку или предоставить оригинал трудовой книжки.
Орган Пенсионного фонда Украины проверяет индивидуальные сведения о застрахованном лице, о наличии информации об уплате страховых взносов, отсутствие в Государственном едином реестре информации о государственной регистрации физического лица-предпринимателя.
В случае, если в дальнейшей работе будет выявлен факт работы лица или информация о другой дате увольнения с работы, удержание переполученных сумм пенсии будет производиться согласно ст. 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Со списком территориальных управлений Пенсионного фонда Украины в Донецкой области можно ознакомиться здесь.
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