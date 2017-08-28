К разминированию Донбасса присоединились датчане (Фото). Новости

С начала августа по очистке загрязненных территорий присоединилась неправительственная организация Датский группа по разминированию, которая действует в соответствии с проектом «Защита населения, пострадавшего в ходе военного конфликта путем предоставления юридической (правовой) помощи и противоминной деятельности». Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Под координацией Министерства обороны Украины осуществляется реализация "Плана мероприятий по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей на 2017 год"», – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы по гуманитарному разминированию в районе населенного пункта Мирная Долина Попаснянского района Луганской области.

Справка. Датская группа по разминированию является подразделением Датского совета по делам беженцев, работает в области гуманитарной деятельности, связанной с разминированием. Была основана в марте 1997 года. Сегодня она превратилась в общественное движение за запрещение использования противопехотных мин как негуманного оружия.