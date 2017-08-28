Погиб под Шахтерском вследствие агрессии России в Украине. Суд установил факт. Новости

Самарский районный суд Днепра установил, что украинский военнослужащий, принимавший участие в освобождении Шахтерска (временно неподконтрольная украинской власти территория Донецкой обл.) погиб вследствие агрессии России против Украины.

«Было рассмотрено гражданское дело по установлению факта гибели бойца, освобождавшего город Шахтерск в 2014 году. Вопрос не в самой смерти бойца, который погиб при выполнении своего гражданского долга. Уникальность дела в том, что мама погибшего бойца попросила установить тот факт, что гибель ее сына была в следствие агрессии России против Украины. Раньше таких дел в нашем суде и, наверное, в самой области не было. Ну а само дело оказалось несложным, поскольку обстоятельства гибели были задокументированы» – отметил судья Самарского суда Андрей Сухоруков.

В целом, в настоящее время наблюдается тенденция того, что украинские суды начали признавать обычных людей – бойцов и переселенцев, как пострадавших от агрессии России на востоке страны. к примеру, в мае этого года Сватовский суд Луганской области признал факт вынужденного переселения в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

По материалам «Днепра вечернего»