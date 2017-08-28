Автомобиль «МЧС ЛНР» подорвался на Луганщине. Новости

В Брянке (временно неподконтрольная территория Луганской обл.) во время тушения пожара сухой травы подорвался автомобиль «МЧС ЛНР». Об этом сегодня, 28 августа, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«28 августа в 13.03 на пункт связи г. Брянки поступило сообщение о загорании сухой травы в районе 4-го ствола шахты "Вергелевская". К месту события был направлен дежурный караул профессиональной пожарной части №49 (пгт. Анненка). В ходе тушения загорания, пожарный автомобиль задним колесом совершил наезд на неустановленное взрывоопасное устройство, в результате чего трое спасателей получили ранения. Бригадой скорой помощи пострадавшие сотрудники МЧС были доставлены в центральную горбольницу. Их состояние уточняется», – говорится в сообщении.

По данному факту ведется следствие. На месте работают сотрудники инженерно-саперного подразделения «МЧС ЛНР», а также «МВД».

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория