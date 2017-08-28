Органы Пенсионного фонда Украины в Луганской области: Контакты. Новости

Пенсионерам, которые перемещаются из районов, временно неподконтрольных украинской власти, имеющим справку переселенца, для оформления или возобновления выплат необходимо обращаться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области:

Адрес : 93404 Северодонецк, ул. Шевченко, 9

«Горячие линии» для:

гражданских пенсионеров: (6452) 4 51 47; +38 (095) 802 61 38;

военных пенсионеров +38 (050) 015 82 54

График работы : понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница – с 8:00 до 15:45. Перерыв с 12:00 до 12:45.

Управление Пенсионного фонда Украины (УПФУ) в Лисичанске:

Адрес: Лисичанск, ул. В.Сосюры, 347

Тел. (06451) 4-27-38

УПФУ в Северодонецке:

Адрес: Северодонецк, ул. Шевченко, 9

Тел.: (06452) 4-33-86, (06452) 4-24-76, +38 (096) 144 87 96

УПФУ в Попаснянском районе:

Адрес: Попасная, ул. Школьная, 2

Тел. (06474) 3-25-20

УПФУ в Станично-Луганском районе:

Адрес: пгт. Станица Луганская, ул. 1 Мая, 20

Тел.: (06472) 2-12-56, (06472) 2-17-95, +38 (095) 877 82 79

Беловодское объединенное управление ПФУ, в т.ч.:

Беловодский отдел обслуживания граждан Беловодского объединенного управления: пгт. Беловодск, ул. Центральная, 77. Тел. (06466) 2-02-67;

Меловской отдел обслуживания граждан Беловодского объединенного управления: пгт. Меловое, ул. Мира, 37. Тел. (06465) 2-16-39.

Белокуракинское объединенное управление ПФУ, в т.ч.:

отдел обслуживания граждан Белокуракинского объединенного управления: Белокуракино, ул. Историческая, 81. Тел.: (06462) 2-23-66, (06462) 2-23-61;

Сватовский отдел обслуживания граждан Белокуракинского объединенного управления: пгт. Сватово, пл. 50-летия Победы, 38. Тел. (06471) 3-39-57;

Троицкий отдел обслуживания граждан Белокуракинского объединенного управления: пгт. Троицк, пр. Победы, 77. Тел.: (06456) 2-13-23, +38 (099) 733 93 88, +38 (097) 285 80 26.

Марковское объединенное управление ПФУ, в т.ч.:

отдел обслуживания граждан Марковского объединенного управления: пгт. Марковка, ул. Центральная, 20. Тел. (06464) 9-19-09;

Новопсковский отдел обслуживания граждан Марковского объединенного управления: пгт. Новопсков, Айдарская, 13. Тел.: (06463) 2-29-01, +38 (099) 788 83 47.

Рубежанское объединенное управление ПФУ, в т.ч.:

Рубежанский отдел обслуживания граждан Рубежанского объединенного управления: Рубежное, ул. Владимирская, 4. Тел. +38 (095) 402 63 81;

Кременской отдел обслуживания граждан Рубежанского объединенного управления: Кременная, пл. Красная, 2. Тел.: (06454) 2-10-30; +38 (095) 489 87 93.

Старобельское объединенное управление ПФУ, в т.ч.:

отдел обслуживания граждан Старобельского объединенного управления: Старобельск, пл. Гоголя, 5. Тел.: (06461) 2-02-52, (06461) 2-02-96, +38 (099) 726 54 68;

Новоайдарский отдел обслуживания граждан Старобельского объединенного управления: пгт. Новоайдар, пер. Независимости, 20. Тел.: (06445) 9-27-79, +38 (066) 619 33 70.

Сорокинское объединенное управление ПФУ:

Адрес: пгт. Новопсков, ул.Украинская, 53

Тел. (06463) 2-13-13

Со списком территориальных управлений Пенсионного фонда Украины в Донецкой области можно ознакомиться здесь.

По материалам Главного управления Пенсионного Фонда Украины в Луганской области

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