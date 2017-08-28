Органы Пенсионного фонда Украины в Луганской области: Контакты. Новости

Пенсионерам, которые перемещаются из районов, временно неподконтрольных украинской власти, имеющим справку переселенца, для оформления или возобновления выплат необходимо обращаться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области:
Адрес: 93404 Северодонецк, ул. Шевченко, 9
«Горячие линии» для:
- гражданских пенсионеров: (6452) 4 51 47; +38 (095) 802 61 38;
- военных пенсионеров +38 (050) 015 82 54
График работы: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница – с 8:00 до 15:45. Перерыв с 12:00 до 12:45.
Управление Пенсионного фонда Украины (УПФУ) в Лисичанске:
- Адрес: Лисичанск, ул. В.Сосюры, 347
- Тел. (06451) 4-27-38
УПФУ в Северодонецке:
- Адрес: Северодонецк, ул. Шевченко, 9
- Тел.: (06452) 4-33-86, (06452) 4-24-76, +38 (096) 144 87 96
УПФУ в Попаснянском районе:
- Адрес: Попасная, ул. Школьная, 2
- Тел. (06474) 3-25-20
УПФУ в Станично-Луганском районе:
- Адрес: пгт. Станица Луганская, ул. 1 Мая, 20
- Тел.: (06472) 2-12-56, (06472) 2-17-95, +38 (095) 877 82 79
Беловодское объединенное управление ПФУ, в т.ч.:
- Беловодский отдел обслуживания граждан Беловодского объединенного управления: пгт. Беловодск, ул. Центральная, 77. Тел. (06466) 2-02-67;
- Меловской отдел обслуживания граждан Беловодского объединенного управления: пгт. Меловое, ул. Мира, 37. Тел. (06465) 2-16-39.
Белокуракинское объединенное управление ПФУ, в т.ч.:
- отдел обслуживания граждан Белокуракинского объединенного управления: Белокуракино, ул. Историческая, 81. Тел.: (06462) 2-23-66, (06462) 2-23-61;
- Сватовский отдел обслуживания граждан Белокуракинского объединенного управления: пгт. Сватово, пл. 50-летия Победы, 38. Тел. (06471) 3-39-57;
- Троицкий отдел обслуживания граждан Белокуракинского объединенного управления: пгт. Троицк, пр. Победы, 77. Тел.: (06456) 2-13-23, +38 (099) 733 93 88, +38 (097) 285 80 26.
Марковское объединенное управление ПФУ, в т.ч.:
- отдел обслуживания граждан Марковского объединенного управления: пгт. Марковка, ул. Центральная, 20. Тел. (06464) 9-19-09;
- Новопсковский отдел обслуживания граждан Марковского объединенного управления: пгт. Новопсков, Айдарская, 13. Тел.: (06463) 2-29-01, +38 (099) 788 83 47.
Рубежанское объединенное управление ПФУ, в т.ч.:
- Рубежанский отдел обслуживания граждан Рубежанского объединенного управления: Рубежное, ул. Владимирская, 4. Тел. +38 (095) 402 63 81;
- Кременской отдел обслуживания граждан Рубежанского объединенного управления: Кременная, пл. Красная, 2. Тел.: (06454) 2-10-30; +38 (095) 489 87 93.
Старобельское объединенное управление ПФУ, в т.ч.:
- отдел обслуживания граждан Старобельского объединенного управления: Старобельск, пл. Гоголя, 5. Тел.: (06461) 2-02-52, (06461) 2-02-96, +38 (099) 726 54 68;
- Новоайдарский отдел обслуживания граждан Старобельского объединенного управления: пгт. Новоайдар, пер. Независимости, 20. Тел.: (06445) 9-27-79, +38 (066) 619 33 70.
Сорокинское объединенное управление ПФУ:
- Адрес: пгт. Новопсков, ул.Украинская, 53
- Тел. (06463) 2-13-13
Со списком территориальных управлений Пенсионного фонда Украины в Донецкой области можно ознакомиться здесь.
По материалам Главного управления Пенсионного Фонда Украины в Луганской области
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