Более 1000 человек пропали без вести на Донбассе (Фото). Новости

С начала вооруженного конфликта на востоке Украины пропали без вести, по последним данным, более тысячи. Об этом сегодня, 28 августа, сообщила заместитель министра по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева во время представления Международным Комитетом Красного Креста в Украине (МККК) отчета о результатах оценки потребностей семей, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«С начала вооруженного конфликта на востоке нашей страны Министерство внутренних дел активно сотрудничает с Международным Комитетом Красного Креста. В частности, в вопросах помощи семьям пропавших без вести, которых, по последним данным, более тысячи. Это как военные, так и гражданские лица», – отметила Анастасия Деева.

Она добавила, что исчезновение людей особенно влияет на их семьи, страдающие от неопределенности, пока не получат информацию о судьбе и местонахождении родных. «Наша цель – наладить взаимодействие с семьями пропавших без вести, выяснить их потребности и при имеющихся ресурсах и законодательстве должным образом удовлетворить эти потребности», – сказала замминистра.

В свою очередь, глава миссии МККК Алан Эшлиманн подчеркнул, что МВД – главный субъект, к которому обращаются родственники пропавших, чтобы начать поиск. «Привлечение семей пропавших без вести, решение их потребностей обеспечивает эффективную координацию и механизм выявления лиц, пропавших в результате вооруженных конфликтов или иных ситуаций, предусматривающие насильственные действия», – подытожил Алан Эшлиманн.





