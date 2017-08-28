Меркель и Макрон сделали заявление по Донбассу. Новости

Ситуация на Донбассе не сильно улучшилась, несмотря на договоренности, достигнутые в «нормандском формате». Об этом cегодня, 28 августа, заявили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона в совместном заявлении двух лидеров, опубликованной на сайте главы немецкого правительства, пишет «Укринформ».

Они призвали стороны приложить больше усилий для полного прекращения огня. «Мы настоятельно призываем президента Путина и президента Порошенко в полной мере выполнить свои обязательства, открыто и четко поддержать перемирие и обеспечить, чтобы соответствующие инструкции были переданы военным и силам на местах», – говорится в заявлении.

Меркель и Макрона отметили, что несмотря на общую поддержку глав государств и правительств «нормандской четверки», объявленное Трехсторонней контактной группой, новое перемирие сторонами не соблюдается. Все еще происходят многочисленные нарушения режима «тишины», в том числе с применением тяжелых вооружений. Наблюдательная миссия ОБСЕ продолжает докладывать об угрозах для ее персонала и ограничения свободы передвижения, особенно на неподконтрольных украинскому правительству территориях, говорится в заявлении.

Его авторы считают важным улучшение взаимодействия в рамках Общего центра по контролю и координации и снова призывают все стороны обеспечить свободный и безопасный доступ для наблюдателей ОБСЕ.

В ближайшие дни Германия и Франция внимательно следить за ситуацией, пообещали их лидеры.