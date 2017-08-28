Инструкция жителям Луганщины: Как настроить украинские телеканалы (Инфографика). Новости

В Луганской области с 22 августа началось вещание украинских телеканалов в цифровом формате Т2 с новой телебашни в Новоайдарском районе. О том, как настроить тюнер Т2 или телевизор на прием сигнала с новой телебашни, сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.
Для настройки тюнеров Т2 и телевизоров со встроенными тюнерами достаточно повторно просканировать частотный диапазон (провести автоматический поиск каналов). Если украинские каналы не появились, следует уточнить (изменить) положение антенны.
Общее положение антенны должно быть от северо-западного до северо-восточного направления – в зависимости от места приема сигнала.
Для настройки необходимо:
- войти в меню ТВ-тюнера и выбрать режим ручной настройки телеканалов (поиск канала);
- выбрать режим поиска по каналу;
- выбрать 23-й ТВК (СН-23). Наблюдать за интенсивностью и качеством сигнала по шкале в процентах от 0 до 100;
- в дальнейшем необходимо поворачивать антенну и наблюдать за интенсивностью сигнала. Достигнув максимума, следует закрепить антенну. Прием станет возможным при интенсивности более 50%;
- нажмите кнопку «Поиск» – в результате вы должны принимать 8 украинских телеканалов;
- выберите 40 ТВК (СН-40);
- если интенсивность больше 50%, то нажмите «Поиск» и принимайте еще 4 украинские каналы.
В дециметровом диапазоне возможно настроить 1 телевизионный канал – УТ-1. Он находится на 36 ТВК (СН-36).
Напомним, новая 134-метровая радиотелевизионная станция введена в эксплуатацию близ села Бахмутовка. По информации пресс-службы ЛугОВГА, радиус действия передатчиков составляет 60 км, что позволит обеспечить украинским телерадиовещанием временно неподконтрольные украинской власти населенные пункты Станично-Луганского, Попаснянского районов, города Луганск, Голубовку, Кадиевку (до переименования Стаханов), Алчевск, Брянку, Первомайск, Славяносербский, частично Перевальский и Лутугинский районы.
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