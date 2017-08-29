На улицах Горловки «жизнь бьет ключом» (Видео). Новости

Житель Горловки снял на видео пустые улицы города. Видеозапись опубликована в Twitter.

Сначала горловчанин проехал по центральной части города – по проспекту Победы, мимо горсовета, затем на записи можно увидеть Центральный рынок, район шахты «Кочегарка» и Оптового рынка. При этом по дороге горловчанин встретил троллейбус, «скорую помощь» и минимальное количество автомобилей. Людей на улицах практически нет.

Пользователи соцсети в комментариях отмечают, что Горловка опустела, людей и машин совсем мало, несмотря на то, что, судя по расположению тени от солнца, это день.

Вот что пишут пользователи:

Катерина: «А где же люди?»;

Никела: «Бросается в глаза одно – ни машин, ни людей! Жуть!»;

Ветер: «Красота, меньше народу – больше кислороду. А если без шуток, то жутковато – город-приведение»;

Глеб: «Жизнь бьет ключом»;

Гвинт: «Судя по длине теней – разгар дня... И где же "молодые республиканцы"?».