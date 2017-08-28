Порошенко в Бахмуте открыл общежитие для студентов Горловского иняза за 21 млн грн. Новости

Президент Украины Петр Порошенко в Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) открыл социальное общежитие для студентов Горловского института иностранных языков. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Первым приоритетом является восстановление мирной жизни в Донецкой области. Мы все делаем и будем делать, чтобы наконец на нашу землю пришел мир. Восстановление Донецкой области является пока приоритетным направлением, чтобы те, кто находятся на временно оккупированной территории видели, что Украина развивается и для нее открыт весь мир. И 20 миллионов, выделенные на то, чтобы построить общежитие – это также символично, потому что Украина не одна в восстановлении Донбасса», – отметил Петр Порошенко.

Сообщается, что восстановление общежитии состояло из комплекса мероприятий, в ходе которых проведено обустройство фасада здания энергосберегающей системой, восстановлена кровля дома; реконструированы внешние и внутренние сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции; обустроена автономная котельная для подачи горячей воды и отопления здания.

Всего стоимость проекта реконструкции составила 21 882,278 тыс. грн, из которых на строительные работы приходится– 14 245,3 тыс.грн. Финансирование проекта осуществлялось за средства Государственного фонда регионального развития, субвенции из государственного бюджета местным бюджетам за счет остатков средств из населенных пунктов Донецкой области, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, а также за счет городского бюджета Бахмута.

Таким образом проведение работ по реконструкции здания общежития и инженерных сетей позволило обеспечить жильем 87 человек из числа ВПЛ.

В сообщении также напоминается, что в 2014 году город Бахмут приняло наибольшее количество внутренне перемещенных лиц, которое составило более 110тыс. С целью решения проблемы предоставления жилья лицам, переселенным с временно неподконтрольной территории, Бахмутский городским советом был разработан проект реконструкции нежилого здания по ул. Южной, 2а под общежитие.