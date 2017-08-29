Разный Донецк: последние дни лета (Фото). Главная

Август подходит к концу, и жители Донецка стараются запечатлеть последние дни летнего города. Особенность этого донецкого периода – празднование в последние выходные месяца Дня города и Дня шахтера. Поэтому в августе город всегда особо бурно готовился к своим значимым праздниками. В последний месяц лета Донецк всегда украшали по-особенному. Но последние три года его тоже «украшают»… по-особенному.

Фото: соцсети