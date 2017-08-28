Названы имена убитых в Луганске «депутатов народного совета ЛНР». Новости

«Народный совет ЛНР» выразил соболезнования родным и близким «депутатов» Анатолия Кривоносова и Инны Кузнецовой, ставших жертвами убийства в Луганске. Об этом пишут интернет-ресурсы НКТ*.

«Народный Совет выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью депутатов Народного Совета ЛНР Инны Владимировны Кузнецовой и Анатолия Николаевича Кривоносова», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинским властям Луганске в Каменнобродском районе в ночь на 27 августа в частном доме убили двух «депутатов народного совета ЛНР».